Ispettore di Polizia ucciso: fermato a Bacoli l’assassino

BACOLI – È stato fermato a Bacoli l’assassino di Antonio Luongo, il 58enne ispettore di Polizia ucciso ieri a Melito. Si tratta di Roberto Marchese, 21 anni, figlio della compagna del poliziotto. Il giovane dopo il delitto si era dato alla fuga nascondendosi a casa del padre, nel comune flegreo. A lui sono subito arrivati i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli che lo hanno arrestato. A dare l’allarme era stata la madre dell’assassino nonché compagna della vittima, che dopo l’aggressione aveva chiesto aiuto al 118. Inutili sono stati I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Luongo è deceduto a causa delle ferite riportate al collo e al torace dopo essere stato colpito più volte con un coltello da cucina. Alla base dell’omicidio ci sarebbe una banale lite.