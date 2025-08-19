POZZUOLI/ Monteruscello Fest: una donazione da 50 euro per partecipare all’evento

POZZUOLI – Una donazione minima di 50 euro. È la cifra che garantirà l’accesso al Monteruscello Fest, il tanto atteso appuntamento in programma l’8 e il 9 settembre a Piazza De Curtis, a Monterusciello. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Telethon per la ricerca contro le malattie genetiche rare. La vendita dei ticket è stata attivata attraverso il sito www.monteruscellofest.it

L’EVENTO – “A rendere speciale questa edizione saranno, come sempre, i maestri della gastronomia, le eccellenze artigiane, i professionisti del gusto e le aziende del settore, che, con la loro passione e il loro talento, trasformeranno ogni creazione in un gesto concreto di amore e solidarietà. – si legge nell’anteprima dell’evento – Ogni momento del Monteruscello Fest diventa un atto di speranza, dove ogni contributo ha il potere di fare la differenza. Non è solo un evento: è un impegno per la vita, una promessa di futuro per chi lotta ogni giorno.”