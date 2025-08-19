Turisti rubano bracciale, beccati dai carabinieri prima di ripartire in aliscafo

CAPRI – Nei guai sull’isola dei Faraglioni, una coppia di turisti srilankesi. Sono in giro tra le viuzze di Capri, arrivati da Napoli con un aliscafo. Per loro c’è sole, mare, un pranzo in un ristorantino e un salto nei negozietti che puntellano il centro. Tra questi una tabaccheria che tra souvenir, bibite e sigarette espone anche alcuni gioielli di bigiotteria. Un bracciale attira la loro attenzione e, piuttosto che chiederne il prezzo, lo prelevano e si allontano. Il negoziante si accorge della sua mancanza poco dopo. Allerta il 112 e descrive i due turisti ai Carabinieri. I militari della stazione locale li troveranno all’imbarco degli aliscafi, destinazione terraferma. Al polso della donna il bracciale rubato. I due stranieri, 28 anni lei, 35 lui, sono stati denunciati per furto.