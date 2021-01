POZZUOLI – «Senza nessuna esclusione siete tutti in discussione. Ci avete rotto il c….» Recita così lo striscione apparso questo pomeriggio sul campo di allenamento della Puteolana 1902. Parole inequivocabili indirizzate al presidente Adamo Guarino (che aveva messo egli stesso in discussione lo staff tecnico e la squadra) al vice Angelo Sessa, al tecnico Grimaldi e alla squadra dopo i deludenti risultati della nuova gestione. La contestazione arriva dopo le dimissioni del direttore sportivo Cavaliere e alla vigilia della delicata e difficile trasferta in casa del Sorrento.