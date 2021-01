POZZUOLI – Inaugurata questa mattina piazza Antonio de Curtis a Monterusciello, che sarà anche il centro nevralgico del progetto Mac, ideato per creare un nuovo paesaggio agro-urbano basato su un’interconnessione di aree urbane e terreni agricoli. Realizzata nel 1987 durante il post-bradisismo, dopo una decina d’anni piazza Antonio de Curtis è stata pian piano inghiottita da un lento degrado e abbandonata a se stessa. Tre anni fa, con lo sgombero degli occupanti abusivi dai locali della piazza, è cominciata l’azione di rigenerazione grazie ai fondi del programma Urban Innovative Actions (UIA) dell’Unione Europea. La piazza, in tutte le sue aree, è stata completamente riqualificata con il ripristino della pavimentazione, la dotazione dell’impianto di illuminazione, la sistemazione del verde, il ripristino del campo di bocce e il parziale abbattimento del muro perimetrale per una maggiore fusione tra la piazza e il quartiere.

LA PIAZZA – I locali, ubicati tra i due livelli della piazza, sono stati totalmente ristrutturati, dotati di tutti gli impianti e parzialmente arredati. Si tratta di quattro ambienti: uno destinato al futuro concessionario dei terreni come luogo-vetrina del processo di trasformazione e per la promozione e commercializzazione delle produzioni MAC; il secondo locale resterà nella disponibilità del Comune di Pozzuoli quale sede del partenariato pubblico-privato, nonché dell’Agro Urban Center della città di Pozzuoli; i restanti due locali – di minori dimensioni – saranno invece assegnati successivamente in funzione dei valori e degli obiettivi del progetto Monterusciello Agro City. In questi spazi, così come previsto dall’amministrazione, troverà tra l’altro luogo l’attività di formazione continua mediante stage destinati ai giovani che intendono dedicarsi all’agricoltura sostenibile e all’attività di incubazione d’impresa.

I VINCITORI – Questa mattina sono stati intanto premiati i tre vincitori del Contest “MacIdea Innovativa” nato con lo scopo di promuovere e premiare idee e azioni innovative, avanzate da giovani under 40, che potessero favorire lo sviluppo sostenibile delle aree urbane. In pratica si trattava di una competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate attraverso un Business Plan (piano d’impresa) con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione attraverso un meccanismo incentivante teso a sostenere la crescita di nuove imprese nel territorio comunale di Pozzuoli. Ad aggiudicarsi il contest sono stati i progetti YouFarm di Carlo De Bonis, BioFlegrea di Lorenza Luongo e Raffaele Prata e TomPot di Gianmarco D’Oriano e Vincenzo Ianniello. Piazza de Curtis diventerà inoltre anche sede di un mercato a chilometro zero, destinato alla commercializzazione dei prodotti Mac e delle eccellenze dell’area flegrea, oltre a luogo di aggregazione e di svago per gli abitanti del luogo.