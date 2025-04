Strage di Monteforte, condannato a 6 anni di carcere l’ex ad di Autostrade Castellucci

POZZUOLI – La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine sulla strage di Monteforte Irpino, nella quale morirono quaranta persone quasi tutte di Pozzuoli, Confermando la condanna a 6 anni di carcere per l’ex ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci. Lo hanno stabilito i giudici ermellini, respingendo i ricorsi della difesa di Castellucci condannato in Appello nel 2023 per disastro colposo e colposo. La Corte, che ha solo rideterminato la pena per due imputati, ha rigettato i ricorsi “del responsabile civile e di tutti gli imputati, soggetti garanti della sicurezza del mezzo e del tratto autostradale interessato al sinistro.

LA STRAGE – I giudici hanno fatto passare in giudicato anche le condanne per gli altri dirigenti della società e dipendenti del Tronco. Condannato a 9 anni di carcere il proprietario del bus, Gennaro Lametta; 4 anni di carcere sono stati inflitti all’allora dipendente della motorizzazione civile di Napoli, Antonietta Ceriola. La tragedia avvenne il 28 luglio 2013: era domenica sera quando un pullman, di ritorno da Pietrelcina, precipitò dal cavalcavia dell’autostrada A16 Napoli-Canosa causando 40 vittime e numerosi feriti.