POZZUOLI/ Registrata scossa di magnitudo 2.2

POZZUOLI – Nuova scossa nella serata di venerdì a Pozzuoli. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano ha rilevato che a partire dalle ore locali 22.55 (UTC 20.55) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima Md: 2.2 ± 0.3. L’evento sismico più significativo di Magnitudo 2.2 ± 0.3 si è prodotto sempre alle ore locali 22.55 alla profondità di 2.09 km e localizzato nei pressi di Via Suolo San Gennaro. Non si registrano criticità.