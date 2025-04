POZZUOLI/ Pugno in faccia all’arbitro durante Puteolana1909-Pianura: calciatore squalificato per due anni

POZZUOLI – È stato squalificato fino al dieci aprile del 2027 Raffaele Bianco, l’attaccante del Pianura Calcio 1977 che sabato scorso ha colpito con un pugno in volto l’arbitro Vincenzo Di Gennaro, della sezione AIA di Napoli, al termine della partita giocata dalla sua squadra a Pozzuoli contro la Puteolana 1909. “Al termine della gara, dopo la rete segnata dalla squadra ospitante ed a seguito del provvedimento di espulsione, colpiva con un pugno in volta il DDG, il quale per effetto di tale colpo, cadeva al suolo non riuscendo al suolo non riuscendo ad alzarsi per alcuni minuti poiché in evidente stato confusionale. Il colpo subito provocava anche uscita di sangue dal naso.” ha scritto il Giudice Sportivo che ha comminato una squalifica della durata di due anni per l’attaccante numero 9 del Pianura.