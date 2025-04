POZZUOLI/ Due buttafuori “illegali” fermati e sanzionati dalla Polizia

POZZUOLI – Due buttafuori sono stati sanzionati in quanto trovati privi di titolo all’esercizio della professione. E’ accaduto durante un controllo svolto in un noto locale del lungomare di via Napoli dagli agenti del commissariato di Pozzuoli diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. Ad Arco Felice, invece, durante i controlli svolti congiuntamente alla Polizia Locale, mirati al contrasto della movida selvaggia, sono state identificate 82 persone, di cui 9 con precedenti di polizia e 12 con provvedimenti restrittivi della libertà, e sono stati controllati 30 veicoli.