Strage di cani e gatti randagi nel napoletano: avvelenati con esche mortali

NAPOLI – Continuano le crudeltà contro gli animali in provincia di Napoli. Dopo numerose segnalazioni negli ultimi mesi, nelle scorse ore è giunta al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli una nuova denuncia da parte di un cittadino di Palma Campania. La segnalazione riguarda la frazione Castello, dove da anni – secondo quanto riferito – cani e gatti randagi vengono avvelenati con esche mortali nascoste in bustine piene di polverina sospetta. Nell’ultima occasione, a farne le spese è stata una cagnolina randagia conosciuta e amata dagli abitanti del posto, che nonostante le cure e l’affetto ricevuti dai cittadini, è stata ritrovata senza vita. Sul luogo del ritrovamento sarebbe stato trovato anche del cibo contenente una bustina accartocciata piena di veleno. “È una vera e propria strage di randagi, una barbarie che non possiamo più tollerare – ha dichiarato Borrelli –. Da anni denunciamo queste pratiche disumane che continuano a ripetersi nell’indifferenza generale. Abbiamo già segnalato il caso alle autorità competenti affinché vengano intensificati i controlli e individuati i responsabili. Chi avvelena un animale compie un gesto ignobile, frutto di crudeltà e vigliaccheria. Continueremo a dare voce a chi non ce l’ha e a pretendere pene severe contro chi maltratta e uccide gli animali.”