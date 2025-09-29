Pressioni da Josi al comandante dei vigili di Bacoli, condanna dal consiglio regionale

BACOLI – «Esprimo la mia piena solidarietà alla Comandante della Polizia Municipale di Bacoli, Marialba Leone, per la difficile vicenda che la vede coinvolta. Al di là dell’esito giudiziario della controversia, ritengo doveroso sottolineare il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Municipale e l’impegno, spesso silenzioso, di chi ricopre ruoli di responsabilità in contesti complessi come quello dei nostri comuni.» è quanto fa sapere Diego Venanzoni, consigliere regionale della Campania «Rivolgo il mio appello alla responsabilità dell’amministrazione comunale di Bacoli, ricordando che il mandato derivante dall’elezione diretta degli organismi istituzionali conferisce sì legittimazione democratica, ma non può mai essere interpretato come un lasciapassare per atteggiamenti o scelte che possano ledere la dignità dei propri collaboratori. La guida di una città richiede equilibrio, ascolto e rispetto delle regole ed in particolare di coloro che ricoprono ruoli delicati all’interno dell’amministrazione.»

LA VICINANZA – «Come rappresentante delle istituzioni regionali, – prosegue Venanzoni – ribadisco che nessuna lavoratrice, in particolare una donna chiamata a dirigere un corpo di polizia, deve sentirsi sottoposta a comportamenti che compromettano la serenità e la dignità professionale. Mi auguro che il confronto resti nei binari del rispetto reciproco e che si arrivi presto a una soluzione che salvaguardi la professionalità e i diritti di tutte le persone coinvolte».