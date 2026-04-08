Stop di tre mesi per la Metropolitana di Pozzuoli: città isolata e pendolari a piedi
POZZUOLI – Stop ai treni della Metropolitana di Pozzuoli. Per tre mesi – a partire dal 1 ottobre – la tratta Solfatara Pozzuoli – Campi Flegrei resterà chiusa a causa dei lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria “Porta del Parco” che vedrà la luce in vista dell’America’s Cup 2027. Il nuovo scalo sorgerà infatti tra Bagnoli e Cavalleggeri.
LE CHIUSURE – Non solo. Le chiusure coinvolgeranno anche le trattale Napoli Campi Flegrei-Napoli San Giovanni Barra dal 3 al 31 agosto 2026 e Napoli Campi Flegrei-Napoli Gianturco, dal 10 al 30 agosto 2026. Stop alla circolazione ferroviaria che porterà inevitabilmente a numerosi disagi per i pendolari che dal 1 ottobre 2026 al 1 gennaio 2027 saranno chiamati a utilizzare mezzi alternativi.