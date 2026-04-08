BACOLI/ Epatite A, l’opposizione chiede consiglio comunale d’urgenza

BACOLI – Con una richiesta sottoscritta dai cinque consiglieri di opposizione (Nello Savoia, Luigi Della Ragione, Vincenzo Salviati, Annamaria Romani, Gianluca Schiano), è stata chiesta la convocazione di urgenza di un Consiglio Comunale in merito “alla diffusione dell’epatite a sul territorio di Bacoli”. I firmatari di minoranza, nel dettaglio, chiedono di “acquisire informazioni dettagliate sulla situazione epidemiologica in atto; conoscere le attività intraprese dall’amministrazione; valutare l’adozione di ulteriore misure a tutela della salute pubblica; analisi e monitoraggio costante delle acque e dei fanghi dei due laghi da effettuare in prossimità degli sversamenti, a cura di superiori enti pubblici accreditati come Università o altri organismi di pari livello”.

ORDINANZA COMUNALE – Resta in vigore a Bacoli e in tutta l’area flegrea, ancora per il momento, l’ordinanza sindacale che vieta la somministrazione di frutti di mare crudi nei locali pubblici, a domicilio e nei locali di vicinato con consumo sul posto e le attività di produzione per consumo immediato. Il virus che provoca l’Epatite A, ricordiamo, è soggetto a trasmissione oro-fecale. Resta consentita “la vendita di frutti di mare, anche se la raccomandazione ai cittadini è di consumarli ben cotti. Così come restano in piedi le raccomandazioni delle istituzioni sanitarie a lavarsi bene le mani e lavare bene la frutta e la verdura, prima di consumarle”.