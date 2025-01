Stop alla Cumana per voragine a Pozzuoli, pubblicati i nuovi orari delle navette da Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Dopo lo stop ai collegamenti sulla linea della cumana a causa della voragine apertasi nella stazione di Pozzuoli, è stato potenziato il servizio di navette a partire da questa mattina. Da Monte di Procida la Linea 153 Torregaveta – Acquamorta con corse ogni 20 minuti dalle ore 06.40 alle ore 16.40 che copre il lato Sud – Est del paese partendo da Acquamorta passando per Corso Umberto, Piazza XXVII Gennaio, Via Panoramica, Via Bellavista, Cercone e arrivando a Torregaveta per poi risalire e fare lo stesso giro.

La Linea 153 Torregaveta – Monte di Procida che invece copre il lato Nord -Est del Paese partendo da Torregaveta e passando per Via Filomarino, Piazza Sant’ Antonio, Via Scialoia, Via Torrione, Corso Umberto I, Piazza XXVII Gennaio, Corso Garibaldi arrivando a Torregaveta. La Linea 101 Monte di Procida-Napoli con partenze dalle ore 5.00 che collega Monte Di Procida con Napoli con i due percorsi via Bacoli e via Fusaro con il percorso che effettua fermate in corrispondenza di numerose stazioni della linea Cumana: Fusaro, Baia, Lucrino, Arco Felice, Agnano, Edenlandia, Mostra, Fuorigrotta, e prosegue poi fino a Porta Nolana. Il programma prevede complessivamente 85 corse giornaliere. La Linea S1 ovvero il servizio bus sostitutivo della Linea Cumana istituito a seguito dell’ interruzione della tratta della Cumana Torregaveta-Bagnoli, che negli orari più affollati sarà effettuato con due bus contemporaneamente con fermate a Torregaveta, Fusaro, Lucrino, Arco Felice, Pozzuoli, Agnano e Bagnoli (la fermata di Agnano è prevista solo per i bus provenienti da Torregaveta) con corse ogni 20 minuti per l’intero arco di esercizio in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni della linea Cumana per e da Montesanto.