Maltempo, disagi sui collegamenti per Ischia e Procida

POZZUOLI – Il maltempo e il mare mosso stanno creando disagi per i collegamenti dalla terraferma verso le isole di Ischia e Procida. Per questi motivi da questa mattina gli aliscafi partono ad intermittenza, mentre le compagnie di navigazione stanno progressivamente sospendendo molti dei collegamenti in programma. Fermi all’ormeggio quindi gli aliscafi da e per i porti di Pozzuoli, Casamicciola e Marina Grande a Procida mentre restano confermate al momento solo alcune delle corse previste, in partenza ed in arrivo, da Molo Beverello per Ischia Porto. Non si registrano ancora variazioni per i collegamenti operati dalle navi traghetto in programma per le due isole.