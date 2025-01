Lotteria Italia: vinti 50mila euro a Quarto

ROMA – Un grande crescita come dimostrano gli 880mila biglietti per l’edizione 2024 della Lotteria Italia (+36,4% rispetto un anno fa) ma nessun premio milionario per la Campania. Come riporta Agipronews, dopo il “secondo posto” del 2023, con il biglietto da 2,5 milioni di euro staccato nell’Autogrill di Campagna, in provincia di Salerno, la terza regione italiana per vendite deve accontentarsi di premi per che sfiorano gli 800mila euro. Due quelli di seconda categoria da 100mila euro vinti ad Avellino e Sorrento, in provincia di Napoli.

A QUARTO 50 MILA – Mentre sono sei i ticket vincenti per la terza categoria – da 50mila euro l’uno – acquistati a Orta di Atella, Napoli, Quarto, Scafati, San Giorgio a Cremano e Pompei. Da segnalare il ritorno della quarta categoria, che ha visto protagonista la Campania con quattordici premi da 20mila euro, che portano il totale per l’edizione 2024 a 780mila euro.