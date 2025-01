Lukaku realizza una palestra hi-tech nella sua villa di Pozzuoli

POZZUOLI – Una palestra hi-tech all’avanguardia nella sua casa puteolana. Romelu Lukaku punta all’eccellenza e nella sua villa a Cuma, a ridosso degli scavi, ha fatto realizzare da “Sport Protech” una palestra all’avanguardia, progettata su misura. Non solo allenamenti di livello, ma anche una zona di recupero per rigenerarsi dopo gli sforzi fisici e le partite. “Merci à Romelu pour sa confiance”, “Grazie Romelu per la fiducia” ha scritto Sport Protech che ha pubblicato foto e video della nuova palestra in casa Lukaku.