BACOLI/ Tentato furto alla farmacia comunale, ladri messi in fuga dal sistema d’allarme

BACOLI – Tentativo di furto ieri mattina all’alba alla Farmacia Comunale in via Giulio Cesare, al Fusaro. Alcuni uomini a volto coperto (ripresi dalle telecamere di videosorveglianza) hanno tentato di scassinare la saracinesca dell’attività. Ai primi colpi dei malviventi è subito scattato l’allarme e i ladri sono stati costretti a fuggire. Resta il danno da riparare e lo sconcerto e la paura per l’accaduto, tant’è che i titolari della Farmacia si sono dovuti avvalere della presenza fisica della vigilanza privata per lavorare durante il turno notturno.

ESCALATION SULLE FARMACIE? – Grazie all’esame delle telecamere, i militari della Stazione di Bacoli stanno tentando di capire se le persone che hanno tentato il furto siano le stesse che hanno agito, qualche settimana fa, contro un’altra farmacia di Bacoli, la “Guardascione”. Nel giro di 20 giorni le farmacie bacolesi hanno dovuto fare i conti con blitz tentati da parte di lupi solitari o bande di malviventi che cercano di penetrare negli esercizi per rubare contanti o qualsiasi cosa che possa avere anche un minimo valore.