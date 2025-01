BACOLI/ Consigliere denuncia: vomito ed escrementi di gatti negli uffici comunali – LE FOTO

BACOLI – “Dipendenti comunali, ospiti e studiosi costretti a svolgere il proprio lavoro tra gatti e deiezioni di varia natura, con tutti i rischi che ne derivano”. La denuncia è partita dal consigliere di minoranza, di Forza Italia, Gianluca Schiano, che con un post su Facebook ha voluto segnalare le condizioni pessime ed invivibili in cui si presenta Villa Cerillo.

LA DENUNCIA – “Le immagini pubblicate – afferma il consigliere – immortalano vomito ed escrementi di gatti, presenti ovunque in alcune stanze della storica e prestigiosa dimora comunale. Luoghi, quelli di Villa Cerillo, frequentati da dipendenti comunali ma anche da tanti studenti, studiosi in genere ed avventori vari”. Poi il consigliere d’opposizione punta il dito sulle mancate condizionai sanitarie e per il serio rischio per la salute delle persone, soprattutto per le donne incinte: “Non voglio immaginare cosa potrebbe succedere, tra l’altro, se a frequentare quei luoghi contaminati dalle feci dei gatti fossero donne incinte, con il rischio di contrarre la toxplasmosi e trasmetterla al nascituro, influenzandone negativamente la gravidanza. Il rischio penale è dietro l’angolo. Ma anche a quello civile. Perchè in caso di qualche malattia, il danno erariale per l’Ente sarebbe gravoso per le eventuali azioni di risarcimento danni”. A conclusione della segnalazione il consigliere invoca l’immediato intervento dell’Asl e del Sindaco: “Aspettate che noi della minoranza prendiamo l’iniziativa di denunciare questa turpe vicenda ai vigili sanitari della locale Asl Napoli2? Ed intanto il Sindaco che fa? Ignora queste imbarazzanti situazioni (che gli sono state comunicate tramite i dipendenti), nasconde la polvere sotto al tappeto e tenta di distrarre l’opinione pubblica con l’arma facebookiana di distrazione di massa producendo post a profusione in cui fa credere che tutto va bene”.

LE FOTO