Tragedia a Quarto: guardia giurata trovata morta in casa

QUARTO – Non si era presentato al lavoro e il suo telefono squillava a vuoto. A quel punto è partita la richiesta di aiuto ai carabinieri che hanno fatto la triste scoperta. Enzo I., 56 anni, guardia giurata, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Viviani, a Quarto, dove viveva dopo essersi separato dalla moglie. L’uomo indossava ancora la divisa quando è stato rinvenuto dai primi soccorritori riverso a terra, nella stanza da letto. Sul suo corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza, cosa che avvalora l’ipotesi di un decesso avvenuto in seguito a un malore.

LA CHIAMATA – Il 56enne era stato visto tornare ieri a casa, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro all’ospedale Cardarelli di Napoli e dove avrebbe dovuto prendere servizio questa mattina. I colleghi, però, non vedendolo arrivare, si sono preoccupati chiedendo aiuto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sulla salma è stata disposta l’autopsia.

IL RICORDO – «Era una bravissima persona, gentile ed educata. Che grande dispiacere, siamo molto scossi» ha raccontato un vicino di casa «Ieri l’abbiamo visto tornare a casa, aveva detto che aveva la febbre. Poi non abbiamo avuto più notizie fino a oggi quando abbiamo visto arrivare i carabinieri».