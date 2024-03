Stop al genocidio del popolo palestinese: domenica presidio sul lungomare di Pozzuoli

POZZUOLI – Domenica 24 marzo, alle ore 11:30, ci sarà sul lungomare di Pozzuoli un presidio in solidarietà con il popolo palestinese e per gridare stop al genocidio. La manifestazione è stata organizzata da Potere al Popolo. «In Palestina si assiste ogni giorno ad una tragedia umanitaria con pochi precedenti. Continua da mesi, sotto gli occhi del mondo intero, il massacro di centinaia di vite innocenti: la violenza perpetuata dallo Stato di Israele, da 75 anni a questa parte contro il popolo palestinese, non accenna a diminuire – scrivono in una nota i promotori dell’iniziativa – Bombardamenti sistematici colpiscono interi centri abitati, trasformando luoghi una volta vibranti di vita in deserti di morte. È fondamentale che Pozzuoli, come le altre città di tutto il mondo, dimostri la propria vicinanza al popolo palestinese. Per questo domenica 24 dalle ore 11:30 saremo in presidio sul lungomare di Via Napoli sventolando la bandiera palestinese! Chiediamo a tutte le persone che vogliono dimostrare vicinanza e solidarietà con il popolo palestinese di partecipare. Pozzuoli e Gaza sono bagnate dallo stesso mare, il Mediterraneo. Che parta anche da qui un grido di fratellanza tra i popoli: cessate il fuoco, Palestina libera!».