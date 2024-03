Mobilità sostenibile: il car sharing conquista i Campi Flegrei

BACOLI – Arriva Amicar Flegrea, progetto di car sharing e di trasporto con persone a limitata capacità motoria, che agevola i collegamenti tra Napoli e tutto il territorio dei Campi Flegrei. L’iniziativa di sharing mobility, avviata nei mesi scorsi grazie al sostegno di Fondazione CON IL SUD e a un progetto con capofila Gesco, sarà presentata ufficialmente in occasione dell’incontro La mobilità sostenibile al Sud tra obiettivi raggiunti e nuove sfide in programma nella Sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli per venerdì 22 marzo 2024 dalle ore 10 alle 13, L’iniziativa vuole rappresentare un’occasione di confronto per i protagonisti del mondo dei trasporti nel territorio flegreo, per contribuire non solo a migliorare i collegamenti con il centro città ma anche a ridurre gli effetti ambientali dovuti al traffico e alle emissioni dei veicoli tradizionali.

L’EVENTO – L’incontro si colloca all’interno delle iniziative di educazione e sensibilizzazione ai temi dell’ambiente e della sostenibilità previste dal progetto Amicar Flegrea e rivolte alla cittadinanza, con particolare riguardo alle nuove generazioni. Il programma della mattinata (inizio ore 10), dopo i saluti del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, prevede gli interventi di: Giacomo Smarrazzo, direttore del gruppo Gesco; Pasquale Rovito, responsabile Transizione Digitale dell’Ente Autonomo Volturno (EAV); Anna Savarese, responsabile di Legambiente Iride Napoli; Vittorio De Majo, responsabile del progetto Amicar Flegrea; Roberto Laringe, presidente di Federalberghi Area flegrea; Luigi Licchelli, presidente nazionale di AssoSharing; Maria Paradiso, professore ordinario di Geografia Politica al Dipartimento Studi Umanistici dell’università Federico II di Napoli. Modera i lavori il giornalista Roberto Calise, esperto di mobilità e trasporti. A seguire, alle ore 12, all’interno del Parco Borbonico antistante alla Casina Vanvitelliana, è previsto un momento di intrattenimento musicale che vedrà la direzione artistica di Massimo Jovine con protagonisti Simona Boo e Bimbi di fumo, Nicola Caso, Federica Ottombrini e Annibale. Il progetto Amicar Flegreasviluppa due servizi di mobilità nell’area flegrea: uno di Car Sharing e l’altro, Amicare Care, realizzato per il trasporto di persone con limitata capacità motoria. È realizzato utilizzando solo mezzi full electric e si avvale della partecipazione di numerosi partner: Gruppo di imprese sociali Gesco, NHP S.R.L, Cooperativa Sociale Controvento, Università degli Studi di Napoli Federico II, EAV, Ente Autonomo Volturno, Comune Monte di Procida, Cras S.R.L, Legambiente Iride e cooperativa NClick.