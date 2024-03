POZZUOLI/ Anfiteatro Flavio, scoperta scala che collegava l’ambulacro con i sotterranei

POZZUOLI – Una scala che collegava l’area dell’ambulacro esterno con l’accesso ai sotterranei. È stata scoperta e portata alla luce con cura durante i lavori in corso presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. A darne notizia è il Parco Archeologico dei Campi Flegrei che commenta con entusiasmo il ritrovamento: «Il cantiere presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli continua a riservarci piacevoli incontri e sorprese». Il percorso archeologico attualmente è chiuso al pubblico in quanto sono in corso i lavori al corridoio d’accesso ai sotterranei del sito, risalente alla seconda metà del I secolo d.C. e realizzato per far fronte all’incremento demografico di Puteoli.