Marcia della Legalità a Quarto, gli alunni ricordano le vittime innocenti delle mafie

QUARTO – In occasione della XXIX edizione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, l’amministrazione comunale di Quarto insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi e agli alunni delle scuole del territorio celebra la memoria delle vittime di mafie. Alle 9 del mattino si è tenuto l’incontro in villa comunale presso l’albero della Legalità piantato in ricordo delle vittime delle mafie ed è stato poi promosso un corteo per le strade della città con lettura dei nomi delle vittime delle mafie. La marcia si concluderà in Piazzale Europa con i saluti istituzionali e gli interventi curati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dagli alunni della scuola secondaria di primo grado.