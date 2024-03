RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, mi rivolgo alla stampa locale per mettere alla luce la mancata cura dei giardinetti a Toiano, in particolare di via Ovidio (la foto in questione è via Ovidio ndr). L’erba alta rende impossibile percorrere i giardinetti. Con l’avvento della primavera prossima e le belle giornate, l’erba crescerà più velocemente, spero che si intervenga quanto prima».