POZZUOLI/ Nuovo segretario del Partito Democratico: spuntano i primi due nomi

POZZUOLI – C’è il nome di Franco Cammino tra i papabili per il ruolo di nuovo segretario del Partito Democratico di Pozzuoli. Volto noto della politica puteolana, Cammino è stato assessore all’ambiente e vice sindaco durante la prima consiliatura Figliolia. Altro nome in lizza è quello di Alberto Scotto di Carlo, già dirigente del circolo puteolano Dem. Sono questi i primi due nomi in lizza per la direzione della nuova segreteria del Pd il cui simbolo è assente dallo scenario politico locale da oltre un anno e mezzo.

IL FOLTO GRUPPO – Un vuoto che sarà colmato dal congresso in programma per aprile e che farà da apripista anche alla nascita del gruppo consiliare che si preannuncia foltissimo. Infatti, in quella che sarà la nuova squadra del Pd confluiranno Leandro Genovese e Simona Daniele di Progressisti Democratici e Mimmo Pennacchio, Maria Rosaria Testa e Salvatore Caiazzo di Pozzuoli Democratica. A questi, salvo colpi di scena, si aggiungeranno Marzia del Vaglio, Paolo Ismeno e Antonio Villani (tutti iscritti al Pd con i primi due che sono rispettivamente dirigente nazionale e regionale). Un gruppo di 8-10 consiglieri che potrebbe annoverare anche qualche scontento o transfugo che attualmente vive in una sorta di “terra di mezzo”.