POZZUOLI – “Sport e alimentazione ai tempi del covid” è il titolo del convegno che si terrà lunedì 7 giugno (ore 10,30) nell’Aula Magna dell’Ipseoa Petronio in via Matilde Serao a Monterusciello, Pozzuoli. Introduce il dirigente scolastico, professore Filippo Monaco. Intervengono: professore Gerolamo Sibilio, cardiologo, primario Utic Cardiologia e Emodinamica dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; professor Gennaro Amato, pneumologo, allergologo e già primario Aorn “Cardarelli” di Napoli; dottor Ettore Griffo, specialista in scienze dell’alimentazione; dottoressa Manuela D’Amico, project manager; onorevole Diego Venanzoni, consigliere Regione Campania. Modera: professore Ciro Biondi, giornalista.

IL PROGETTO – «Con questo convegno concludiamo un percorso che quest’anno, nonostante il covid, abbiamo portato avanti con la nostra scuola -ha dichiarato Filippo Monaco, dirigente scolastico del Petronio.- Siamo un istituto aperto alle esperienze del mondo dell’impresa e dei professionisti e il convegno del 7 giugno, dedicato allo sport e all’alimentazione ai tempi del covid, vuole essere l’occasione per approfondire una tematica che interessa i nostri alunni dell’alberghiero, le famiglie e ogni persona che vuole conoscere quelle che sono le implicazioni della pandemia rispetto alla nostra salute. Per questi motivi abbiamo chiesto l’intervento di medici ed esperti. Non è un caso che questo sia l’ultimo in contro dell’Anno Scolastico perché vogliamo lasciare ai nostri studenti un messaggio distensivo per l’estate. È giunto il momento di riprendere a fare sport, a mangiare correttamente e a vivere finalmente sereni i mesi di riposo e di rigenerazione».

LA DIRETTA – Il convegno si terrà nell’Aula Magna della sede dell’Ipseoa Petronio in via Sera, 13 del quartiere di Monterusciello e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook “Quarto Canale Flegreo”, “Ipseoa Petronio Pozzuoli”, sul sito petroniomagazine.it, su Quarto Canale Flegreo digitale 648 e su Amazon Prime Tv.