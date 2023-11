SPORT/ Assegnato il Premio “Antonio Marino” all’atleta montese Lubrano Lobianco

MONTE DI PROCIDA – Lo scorso 30 ottobre, presso il salone dei trofei del Circolo Nautico Posillipo, ha avuto luogo la sesta edizione del Premio “Posillipo Cultura del Mare e dello Sport”. Alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò – lui stesso insignito dell’ambito riconoscimento «per aver dedicato con passione, etica, impegno e competenza gran parte della sua vita al mondo dello sport» – , e del presidente FIN – sezione Salvamento Giorgio Quintavalle, il presidente del Posillipo Aldo Campagnola, affiancato dal suo vice Maurizio Marinella e dal consigliere allo sport Antonio Ilario, ha consegnato all’atleta di salvamento, originario di Monte di Procida, Gaetano Lubrano Lobianco, reduce dall’oro conquistato nella staffetta 4×100 mista agli Europei juniores di Polonia, la targa intitolata ad Antonio Marino, capitano rossoverde del team di canoa polo, scomparso lo scorso anno in un incidente. Lubrano Lobianco ha così espresso la sua soddisfazione: «È stato un onore ricevere questo riconoscimento che rappresenta per me il coronamento di tutti gli sforzi e della mia dedizione al nuoto per salvamento. Esprimo il mio apprezzamento per l’organizzazione dell’evento, che peraltro mi ha dato la possibilità di incontrare e conoscere persone di grande valore. Ringrazio il mio team, il Circolo Nautico Posillipo, il mio allenatore Gianpaolo e la mia famiglia». Intanto un’altra atleta flegrea, la nuotatrice Viola Scotto Di Carlo, al Meeting Nazionale di Potenza “Halloswimeeting”, pochi giorni fa ha fatto registrare un nuovo primato personale nei 100 farfalla, in vasca da 25 metri.