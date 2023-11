POZZUOLI/ Uomo semina il panico al Rione Toiano: distrugge casa e si lancia dal balcone

POZZUOLI – Sono le 5 del mattino quando i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pozzuoli vengono allertati per uomo di 40 anni che, sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha distrutto il suo appartamento e si è lanciato dal primo piano della sua palazzina sita a Rione Toiano a Pozzuoli. Non contento poi ha bussato a tutte le abitazioni dello stabile litigando con ogni condomino. I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno allertato il 118 che ha accompagnato l’uomo al Santa Maria delle Grazie per le cure del caso.