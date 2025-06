Spiaggia di Lucrino senza bagnini di salvataggio, ritardi dal comune di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Non c’e ancora un servizio di salvataggio sulla spiaggia libera di Lucrino dove centinaia di bagnanti si riversano ogni giorno. Una situazione paradossale legata ai ritardi del comune di Pozzuoli. Il risultato è che la striscia di sabbia tra il lido Napoli e il lido Montenuovo è senza controlli. Nè bagnini di salvataggio, né torrette con le bandiere di vari colori che segnalano i potenziali pericoli nel tuffarsi a mare. La vera sorpresa è legata alla pulizia dell’arenile che si trova in condizioni perfette.

LA PULIZIA – E il merito è del Consorzio Lucrino Mare che gestisce due campi boa nello specchio di Lucrino e che ogni giorno provvede a rimuovere i rifiuti abbandonati sulla sabbia. Consorzio che mette a disposizione anche docce e bagni. Perche la spiaggia libera non ne ha in dotazione. Una cosa a cui l’amministrazione comunale non ha ancora provveduto. Eppure nei giorni scorsi anche alcuni consiglieri si sono recati sul posto. Ma a distanza di giorni la spiaggia libera resta senza vigilanza. E senza assistenza per i bagnanti.

LE FOTO