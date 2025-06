BACOLI/ Parcheggio “green” da 700mila euro con brecciolino: cittadini infuriati

BACOLI – Doveva essere il fiore all’occhiello di quest’Amministrazione, invece è diventato il parcheggio della vergogna secondo molti cittadini. Parliamo del parcheggio “green” al Fusaro, in prossimità del lago Fusaro e del Complesso Vanvitelliano. Settecento mila euro di lavori per un parcheggio sostenibile secondo le prescrizioni ambientali. Un prato verde doveva adornare l’area di sosta, ma così non è stato. Da subito quel parcheggio è diventato un acquitrino fangoso, impraticabile per gli avventori. Cosi il Comune, considerate le varie proteste dei cittadini, è intervenuto posando del brecciolino bianco sul manto. E a questi punto molti cittadini si stanno chiedendo: ma il brecciolino non era vietato nelle aree protette come quella intorno al Lago Fusaro?

INDAGINI – L’attività inquirente sul parcheggio è portata avanti dalla Capitaneria di Porto di Baia e dalla Guardia Forestale. Gli inquirenti stanno ascoltando i vari attori che hanno contribuito alla realizzazione di questo parcheggio. Non è esclusa la configurazione di abuso d’ufficio relativo ad uno spreco di denaro pubblico. Gli inquirenti che non si starebbero limitando ad indagare solo sulla realizzazione dei lavori del parcheggio in questione, ma anche sull’area di sosta di Piazza Mercato.