Spiagge off-limits a Pozzuoli e Bacoli anche il 14 e 15 agosto

POZZUOLI – Resteranno chiuse anche nelle serate del 14 e 15 agosto le spiagge dell’area flegrea. La disposizione arriva dai comuni di Pozzuoli e Bacoli dove i sindaci hanno emesso ordinanze che vietano l’ingresso dalle 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo. Lo scopo, insieme al divieto di introdurre legna e materiale infiammabile, è quello di scongiurare l’organizzazione di falò. A Pozzuoli le zone monitorate sono il lungomare di via Napoli, la spiaggia delle “Monachelle” e l’arenile libero di Lucrino dove già il 10 agosto, durante la notte di San Lorenzo, un imponente presidio di forze dell’ordine ha respinto centinaia di giovani. A Bacoli off-limits, invece, tutte le spiagge libero di Miseno e Miliscola.