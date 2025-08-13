POZZUOLI/ Pericolo sicurezza a via Marconi e via Rosini, petizione dei cittadini «Installate i dossi»

POZZUOLI – I residenti di via Marconi e via Rosini si mobilitano per la sicurezza stradale. Una petizione di iniziativa popolare è stata presentata all’amministrazione comunale, rivolta al sindaco Luigi Manzoni e al comandante della Polizia Locale. L’oggetto è l’istituzione di “dossi rallentatori in prossimità delle strisce pedonali”. Secondo i promotori dell’iniziativa, adeguare queste zone con la moderazione della velocità garantirebbe la sicurezza, la condivisione e la corretta circolazione tra pedoni, ciclisti e altri utenti. Una riduzione della velocità dei veicoli, secondo i firmatari, renderebbe più sicura la circolazione per tutti, ma contribuirebbe anche a evitare sorpassi pericolosi e incidenti e a migliorare il decoro urbano.

LA PETIZIONE – La richiesta nasce per garantire principalmente la sicurezza di minori, anziani e famiglie a causa dei veicoli circolano spesso ad alta velocità in queste zone, specialmente nelle ore diurne. Questa situazione è percepita come una grave carenza di sicurezza per i pedoni. I firmatari sottolineano come l’alta velocità e le conseguenti accelerazioni e decelerazioni dei veicoli contribuiscano a un elevato rischio, soprattutto nei pressi delle strisce pedonali presenti in prossimità della scuola elementare e della Chiesa di San Raffaele Arcangelo. Per porre rimedio a questa situazione, la petizione propone l’adozione di misure concrete, tra le quali, oltre all’istituzione di dossi rallentatori, anche all’installazione di rilevatori di velocità e il ripristino del manto stradale con la pavimentazione originale.