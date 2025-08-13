Raccolta rifiuti porta a porta a Pozzuoli: proroga da 1 milione e 600mila euro alla De Vizia

POZZUOLI – In arrivo una “proroga tecnica” da un milione e 600mila euro per la De Vizia. È quanto stabilito da una determina a firma del dirigente del Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici del comune di Pozzuoli, Stefano Terrazzano. La proroga – con ulteriore esborso di denaro pubblico – arriva in attesa del nuovo bando di gara da quasi 50 milioni di euro indetto dall’Ente per la gestione del servizio per i prossimi cinque anni. “La proroga tecnica, della durata presumibile di mesi 2 (due), richiede un importo pari a € 1.614.764,65 – oltre IVA al 10%, per un importo lordo totale pari a € 1.776.241,12 comprensivo di canone più le precedenti modifiche contrattuali” si legge nella determina”.