POZZUOLI/ Occupa illegalmente suolo pubblico: il comune sospende locale a via Napoli

POZZUOLI – Indebita occupazione di suolo pubblico. Con questa motivazione il comune di Pozzuoli – attraverso ordinanza dirigenziale – ha ordinato la sospensione di un’attività commerciale al civico 89 di Corso Umberto I, a via Napoli. Secondo quanto rilevato dagli uffici comunali e dalla Polizia Municipale lo scorso 26 maggio, il titolare era sprovvisto di autorizzazione/concessione per la occupazione di suolo pubblico. Per questo motivo il comune ha ordinato di procedere, a far data dal quinto giorno successivo a quello di notifica dell’ordinanza, alla sospensione dell’attività in argomento fino all’eliminazione della occupazione illegittima di suolo pubblico e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.