Sbarchi sempre più difficili al porto di Pozzuoli: corsa contro il tempo per installare il pontile

POZZUOLI – Continuano i disagi al porto di Pozzuoli a causa del sollevamento causato dal bradisismo. Anche nella giornata di ieri tanti sono stati i disagi per gli utenti, in particolare durante le operazione di imbarco e sbarco. A subire il sollevamento sono i mezzi pesanti, chiamati a difficili manovre. In un’occasione un grosso tir, durante l’uscita dal traghetto proveniente da una delle isole del golfo, si è impennato a causa dell’altezza della panchina che crea un forte dislivello con il portellone. Disagi che inducono ad un’accelerazione delle operazioni di installazione del pontile galleggiante, arrivato proprio ieri nel porto di Pozzuoli.