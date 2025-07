«Spettacoli a Pozzuoli, nessuno sa niente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono il titolare della Pizzeria Rione Terra. Voglio solo dire che stanno iniziando spettacoli, stanno facendo il cinema nella villa Avellino ma noi commercianti non sappiamo nulla né veniamo coinvolti. Possibile mai che nessuno ci dica nulla, né ci inviti a mettere qualche locandina anche per pubblicizzare queste iniziative? Ieri sera sono passate dalle persone fuori al mio locale in viale Capomazza, mi hanno parlato del cinema di villa Avellino ed io che sto a poche decine di metri di distanza non ne sapevo nulla. Iniziano gli spettacoli a villa Avellino e noi non sappiamo niente. Non esiste un cartello, non c’è nulla per strada, non ci sono locandine, brochure, volantini. Zero. Non è normale questa cosa». (Massimo A.)