Droga nella cameretta della figlia: spacciatore arrestato a Licola Mare

POZZUOLI – Aveva nascosto mezzo panetto di hashish nella cameretta della figlia il 32enne Massimo Di Costanzo, arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Licola. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per furto in un’abitazione. Ieri sera si trovava in via Del Mare, a Licola di Giugliano, quando i militari insospetti dalla puzza proveniente dalla sua abitazione, hanno fatto scattare la perquisizione. Nella stanza della figlia piccola oltre alla droga è stato trovato anche materiale per il confezionamento. Dopo le formalità di rito Di Costanzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.