BACOLI/ Minacce al consigliere comunale Enzo Salviati

BACOLI – Il consigliere comunale di opposizione del gruppo “Insieme per Bacoli” Vincenzo Salviati, a margine del consiglio comunale di ieri sera, ha denunciato di aver ricevuto delle minacce telefoniche. Salviati, che ha annunciato di voler sporgere querela presso le forze dell’ordine, avrebbe ricevuto una telefonata minatoria la settimana scorsa dopo la pubblicazione di un post su Facebook. “Ho ricevuto una telefonata minacciosa da parte di uno storico attivista di FreeBacoli, il quale mi ha più volte minacciato di volermi raggiungere a casa e allo studio per farmi del male. Non ho ancora denunciato l’accaduto ai Carabinieri, perchè speravo nei giorni un ravvedimento o solidarietà da parte del sindaco e dei consiglieri di FreeBacoli. Non chiederò la scorta come è solito fare del sindaco” – è quanto affermato da Salviati durante il consiglio comunale.

IL POST – A detta di Salviati, le minacce sarebbero arrivate dopo la pubblicazione del seguente post: “A Bacoli succede, anche, che tra una denuncia della forestale e un rogo al cassonetto, la società di proprietà del comune assume, in gran segreto, il figlio di un’ex consigliera comunale che nell’ultima tornata elettorale è stata scaricata da questa amministrazione. Sarà mica un ristoro per non essere entrata in consiglio comunale??? Di contro viene licenziato un dipendente comunale per il semplice motivo di aver criticato l’operato di questa amministrazione. Siamo passati dal Robin Hood moderno, che toglie ai ricchi per dare ai poveri, al barone di Fitz-Alwyn, perfido Sceriffo di Nottingham, e i suoi oppressori che rappresentavano il potere ingiusto e corrotto”.