POZZUOLI/ Incendio sulla spiaggia delle “Monachelle”

POZZUOLI – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia delle “Monachelle” ad Arco Felice. In fiamme sono andati detriti, sterpaglie e vegetazione secca. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco giunti sul posto insieme ai carabinieri. Non si registrano danni a cose né persone ferite. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti presenti in spiaggia, nel tratto di arenile libero. L’incendio ha provocato una grossa nube di fumo visibile a chilometri di distanza.