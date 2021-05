BACOLI – E’ finito in Procura il video della seduta della commissione consiliare di Bacoli. Lo ha annunciato Fratelli d’Italia che ha presentato una denuncia attraverso in propri consiglieri Savoia, Russo e Di Bonito. «Spero di fargli male presto», «quanti soldi ci vogliono per cacciare a questo?», frasi inequivocabili trasmesse durante un fuori onda di cui si è reso protagonista il consigliere di maggioranza Di Benedetto. “In relazione al video della seduta del 12.05.21 della II Commissione Consiliare del Comune di Bacoli avente ad oggetto un’interlocuzione avvenuta tra il consigliere di maggioranza Di Benedetto Giuseppe ed un soggetto privato estraneo alla Commissione consiliare -fa sapere con una nota il gruppo di Fratelli d’Italia Bacoli- nonché in seguito all’interpretazione autentica del suddetto dialogo esposta dal medesimo consigliere Di Benedetto Giuseppe in un post su Facebook del 19.5.21, si comunica che Fratelli d’Italia Bacoli ha presentato denuncia direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.”