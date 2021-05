POZZUOLI – Blitz anti-droga della Polizia all’interno di un’abitazione in via Annecchino ad Arco Felice. Durante le operazioni gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno trovato 130 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e la vendita della droga. Il tutto era nascosto all’interno di una stanza dell’appartamento nei pressi della stazione della cumana. In manette è finito Salvatore D’Alterio, 30enne del posto, già arrestato nell’agosto dell’anno scorso per maltrattamenti. L’uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.