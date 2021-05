POZZUOLI – E’ sparito nel nulla da questa mattina Antimo Capuano, 84 anni, ex meccanico che fino a qualche anno fa aveva un’officina ad Arco Felice. L’ultima volta è stato visto verso le 10.30 dalla moglie, che aveva salutato prima di uscire dalla sua casa di via Celle (nei pressi dell’ex Giudice di Pace) per fare brevi commissioni. Antimo sarebbe dovuto rientrare dopo pochi minuti, visto anche il suo stato di salute che non gli permette lunghe camminate. Con sé ha un cellulare che da ore squilla a vuoto e una somma di denaro per pagare delle bollette. I familiari poco fa hanno sporto denuncia ai carabinieri e da diverse ore sono in corso le ricerche. «Chiunque lo abbia visto o abbia informazioni è pregato di aiutarci contattando il numero 3298834638» è l’appello del consigliere comunale Enzo Pafundi, genero di Antimo Capuano.