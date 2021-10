POZZUOLI/QUARTO – Uno spaventoso incidente si è verificato ieri nel tunnel del Monte Corvara dove si sono scontrati un furgone e un’auto. Nell’impatto è rimasto ferito, in maniera non grave, l’uomo che era alla guida dell’utilitaria. I mezzi -per motivi ancora in fase di accertamento- sono stati trovati l’uno nella corsia dell’altro: entrambi quindi hanno invaso l’opposta corsia di marcia. Un incidente che, viste le modalità, poteva avere conseguenze ben più peggiori. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi del caso.

1 di 5