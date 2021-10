MONTE DI PROCIDA – Vento e temporali. L’ondata di maltempo, che da stanotte si è abbattuta su tutta la Campania, ha causato una serie di danni e disagi anche sul territorio di Monte di Procida. «Abbiamo monitorato il territorio e le sue vulnerabilità e siamo intervenuti, in varie zone del paese, insieme alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, e squadre comunali, ascoltando quanti ci segnalavano danni e situazioni di pericolo. Ringrazio tutti per il lavoro svolto e anche gli operatori della Tekra che ci hanno segnalato criticità fin dalle prime ore del mattino, intervenendo talvolta in prima persona per fronteggiare danni e pericoli per la comunità», dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese. Oltre ai danni causati dal maltempo, a corso Garibaldi è andata in fiamme anche un’automobile che, in attesa dell’arrivo vigili del fuoco, ha compromesso gravemente la viabilità determinando lunghe code in diverse parti del paese.

1 di 2

o