POZZUOLI – Su il sipario. Nella splendida location “Villa Alfonso”, sita a Pozzuoli in via San Gennaro Agnano 86, il Rione Terra Volley targato 2021/22 si presenta alla città. Sabato 9 ottobre alle 11 verranno presentate la prima squadra, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato nazionale di serie B, i componenti dello staff tecnico e dirigenziale e le squadre del settore giovanile. Tante novità, tanti volti nuovi ma ancora più energia e passione, pronti per ripartire ed affrontare al meglio le nostre nuove sfide.