Sparito da Pozzuoli: ore di apprensione per il 20enne Salvatore De Felice

POZZUOLI – Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Salvatore De Felice, 20 anni, di Pozzuoli. Il giovane è stato visto per l’ultima volta mentre acquistava un paio di scarpe nel negozio “Offside” all’interno del centro commerciale “San Domenico” ad Arco Felice. Lo smartphone di Salvatore risulta spento, mentre non ha alcun documento con sé. Salvatore vive con i nonni al Rione Toiano, mentre risiede a Licola Mare di Giugliano. Nella mattinata di oggi i genitori – dopo una notte di attesa – hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli. Chiunque abbia informazioni può rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine o chiamare i seguenti numeri: 3501722791 – 3501207620.