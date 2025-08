Campi estivi al comune di Pozzuoli: caos e ritardi record

POZZUOLI – Al 5 agosto ancora non si conosce chi gestirà e dove saranno organizzati i campi estivi a Pozzuoli. Dagli organi ufficiali del Comune non trapela alcuna informazione. Terminate ieri le iscrizioni (al buio) il servizio dovrebbe iniziare a partire dall’11 agosto, praticamente a cavallo con il Ferragosto. Tempistiche che consegneranno ai genitori un totale di giorni di attività inferiore a venti, per quanto concerne il mese di Agosto. A questi si aggiunge la prima settimana di settembre, che poi lascerà spazio all’inizio della scuola. Detto fatto, il servizio che il comune di Pozzuoli avrebbe dovuto garantire dal 1 giugno resterà in piedi per appena un mese. Intanto ad oggi (5 agosto) non si conoscono le associazioni né le cooperative che gestiranno il servizio dei campi estivi.