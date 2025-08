BACOLI/ Il Tar riapre due parcheggi a Miliscola

BACOLI – Torna a respirare il litorale di Miliscola. Grazie a due sentenze del Giudice monocratico del Tar, rispettivamente del 2 e del 4 agosto, due parcheggi pertinenziali di Miliscola sono stati riaperti. Le due strutture, a ridosso dei lidi Saturday ed Enea, hanno riaperto i cancelli solo ed esclusivamente per i loro clienti. Una boccata d’ossigeno per i bagnanti che ora, grazie alla riapertura di queste due aree di sosta, potranno parcheggiare in prossimità del mare, qualora dovessero scegliere i due lidi in questione.

GLI SCENARI – I due decreti arrivano dopo la sentenza di giugno che aveva riaperto il parcheggio dell’Oblio. Ora le attività, attraverso i loro legali, puntano alla riapertura definitiva grazie allo strumento della pertinenza, così come consentito dal Puc in esecuzione da aprile 2024. Al momento sembrerebbe essere propria la via della “pertinenza” la strada più percorribile per tutti gli altri parcheggi, soprattutto quelli autonomi. Creare una società tra parcheggiatori e lidi per bypassare l’ostacolo imposto dall’amministrazione locale attraverso il Puc che vieta attività di parcheggio autonome sui litorali di Miseno e Miliscola.