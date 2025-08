Soldi, droga e appunti sullo spaccio: arrestato pusher

QUALIANO – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 33enne già noto alle forze dell’ordine. Fermato durante un posto di controllo in via Aldo Moro, il 33enne è stato trovato in possesso di 8 bustine di cocaina. Nella sua abitazione un’altra dose dello stesso stupefacente, 17 grammi di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione e 11mila euro in contante ritenuto provento illecito. E ancora due blocchi per appunti dove era rendicontata l’attività di spaccio. Il 33enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.